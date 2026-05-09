Бенфіка знайшла заміну Моурінью в АПЛ

Головний тренер Фулгема Марку Сілва може замінити Жозе Моурінью на чолі Бенфіки.

Про це повідомляє A Bola.

Існує висока ймовірність того, що Бенфіка незабаром втратить Моурінью, який веде переговори із мадридським Реалом. Саме Марку Сілва розглядається як пріоритет на заміну чинному тренеру команди.

Контракт 48-річного фахівця із Фулгемом діє до кінця червня поточного року. Англійський клуб запропонував Сілві новий контракт, проте тренер поки що не прийняв пропозицію.

Саме цим намагається скористатися Бенфіка. Ще одним фактором на користь лісабонського клубу є персона Маріу Бранки на посаді генерального менеджера клубу. У нього чудові стосунки із Сілвою, раніше вони разом працювали в Ешторілі.

Нагадаємо, Сілва очолює Фулгем із 2021 року.