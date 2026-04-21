Борнмут оголосив, хто буде наступним тренером після Іраоли

Англійський Борнмут оголосив про призначення Марко Розе на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу

Розе очолить команду спочатку наступного сезону, коли свої останні матчі на чолі "вишень" проведе Андоні Іраола. Угода з німецьким фахівцем розрахована до червня 2029-го року.

Зауважимо, що останнім місцем роботи Марко Розе був німецький РБ Лейпциг, який він тренував з осені 2022 року до березня 2025 року. Упродовж цього часу команда зіграла 124 поєдинки: 69 перемог, 22 нічиї та 33 поразки. Також РБ Лейпциг виграв Кубок та Суперкубок Німеччини. Раніше тренер працював у дортмундській Боруссії та Боруссії Менхенгладбах.

Нагадаємо, 14 квітня головний наставник "вишень" Андоні Іраола заявив, що покидає команду після закінчення поточного сезону. Повідомлялося, що клуб не хотів прощатися з Іраолою, і це було його власне рішення.