Борнмут – Манчестер Сіті. Хто покаже важливий матч у боротьбі за чемпіонство АПЛ

Протистояння Борнмут – Манчестер Сіті продовжить 37-й тур Англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

Свисток про початок матчу пролунає 18 травня о 21:30 (за київським часом) на "Vitality Stadium". Поєдинок у прямому етері можна переглянути на телеканалі Setanta Sports.

Ліцензований букмекер betking дає коефіцієнт 1,68 на перемогу гостей. А от звитяга господарів оцінена у 4,50. Такий же коефіцієнт дають на нічию у грі (4,50).

Команда Жузепа Гвардіоли йде на другому місці турнірної таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 77 балів. Відставання від лідера сезону Арсенала складає наразі 5 очок.

Борнмут із 55-ма пунктами йде 6-м.

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета публічно заявив, що буде фанатом "вишень" у зустрічі проти МанСіті.

Нагадаємо, що у першому колі Манчестер Сіті легко обіграв Борнмут із рахунком 3:1.

