Колишній наставник Забарного не очолить Мілан – ЗМІ

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола може не отримати тренерську посаду в італійському Мілані.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією видання, можливий прихід наставника "вишень" у гранд Серії А зірвався.

Раніше інсайдер Ніколо Скіра заявляв, що "россонері" запропонували 43-річному спеціалісту 3-річний контракт із зарплатою у 4 мільйони євро на рік.

Також були чутки, що Іраола є пріоритетною ціллю міланського клубу. Водночас у послугах Андоні теж зацікавлені англійські Крістал Пелес та Ньюкасл, а також леверкузенський Баєр.

Чинна угода Іраоли з Борнмутом розрахована до 30 червня 2026-го, після чого він залишить англійський колектив. Зазначається, що клуб не хотів прощатися з іспанцем, а це було його власне рішення.

Повідомлялося, що у шортлист Мілана потрапив переможець Ліги Європи-2026 Унаї Емері. Також були чутки про інтерес до екстренера Ювентуса Тьяго Мотти та Вінченцо Італьяно з Болоньї.

При цьому, останній близький до призначення на посаду головного тренера Наполі. Чутки про зацікавленість "россонері" у колишньому коучі Барселони Хаві Ернандесі не підтвердилися.