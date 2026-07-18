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Можливо, гратимуть резервісти, а не основа: Маркевич дав несподіваний прогноз на вирішальні матчі ЧС-2026

Микола Літвінов — 18 липня 2026, 15:37
Можливо, гратимуть резервісти, а не основа: Маркевич дав несподіваний прогноз на вирішальні матчі ЧС-2026
Мирон Маркевич
ФК Карпати Львів

Український фахівець Мирон Маркевич заявив, що фаворита у фіналі чемпіонату світу-2026 немає, тому шанси у команд однакові. Утім, він зізнався, що вболіває за збірну Іспанії.

Його слова передає Sport-Express.

"Фаворита в цьому матчі немає – шанси 50 на 50. Дуже важко прогнозувати щось на фінал… Та зізнаюсь, що вболіватиму за Іспанію".

Щодо матчу за третє місце цьогорічного мундіалю між Францією та Англією, то Маркевич був більш конкретним і заявив, що вірить у звитягу підопічних Дідьє Дешама.

"Думаю, для обох збірних це буде не надто важливий матч. Можливо, гратимуть навіть резервісти, а не основа. Мій прогноз – "бронзу" візьме Франція".

Нагадаємо, що фінал цьогорічної світової першості, у якому Аргентина та Іспанія битимуться за звання найкращої збірної планети, відбудеться 19 липня на арені "Мідоулендс Стедіум". Стартовий свисток пролунає о 22:00 (за київським часом).

Також зауважимо, що напередодні центрбек "Фурії Рохи" Емерік Лапорт зазначив, що одним із вирішальних факторів цього матчу може стати суддівство, зважаючи на скандали навколо арбітражу ігор "Альбіселесте" на попередніх стадіях цього мундіалю.

Додамо, що "Ле Бле" не змогли пробитися до фіналу чемпіонату світу-2026, поступившись команді Луїса де ла Фуенте з рахунком 0:2. Водночас "Три Леви" вийшли з боротьби за звання найкращої збірної планети, програвши аргентинцям – 1:2.

"Бронзовий" фінал між Францією та Англією на чемпіонаті світу-2026 відбудеться 19 липня та розпочнеться о 00:00 (за київським часом).

Мирон Маркевич Чемпіонат світу-2026 з футболу

Мирон Маркевич

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