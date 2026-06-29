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Така збірна – і не пройшла далі: Маркевич назвав головне розчарування групового етапу ЧС-2026

Денис Іваненко — 29 червня 2026, 15:05
Така збірна – і не пройшла далі: Маркевич назвав головне розчарування групового етапу ЧС-2026
Мирон Маркевич
fckarpaty.org.ua

Мирон Маркевич назвав команду, яка стала головним розчаруванням групового етапу чемпіонату світу-2026. 

Його слова передає Український футбол.

Він виділив збірну Уругваю, яка не змогла пробитись у плейоф. Досвідчений фахівець окремо висловився про тренера "небесно-блакитних", який протягом турніру опинявся в епіцентрі декількох скандалів.

"Уругвай відверто провалився. Така збірна – і не пройшла далі. Б'єлса хороший теоретик, а от практик – не дуже. Теорія та практика – це дві різні речі, і на цьому турнірі в нього не вийшло. Роботу тренера визначає результат", – сказав Маркевич.

Зазначимо, що у групі H уругвайці набрали лише два залікові бали. Вони зіграли внічию проти Саудівської Аравії (1:1) та Кабо-Верде (2:2), а в останньому турі поступились Іспанії (0:1).

Перед грою проти "Фурії Рохи" стався конфлікт у таборі "небесно-блакитних". Гравці були незадоволені методами роботи тренера, а також виставили ультиматум місцевій федерації футболу – деякі з них готові залишити команду, якщо не відбудеться зміна наставника.

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