Віддача була максимальною: Маркевич – про перемогу збірної України у матчі з Угорщиною

Екстренер збірної України Мирон Маркевич оцінив перемогу національної команди у матчі проти Угорщини (1:0) у 1 турі Ліги націй, виділивши настрій гравців "синьо-жовтих".

Його слова передає Meta.ua.

"Збірна України, як здалося, більше хотіла перемогти. Результат матчу закономірний. Якщо не брати до уваги початок гри, коли Угорщина мала кілька моментів, у захисті наша команда зіграла практично без помилок. І що важливо, "синьо-жовті" вчасно забили гол.

Стартовий склад здивував, але це дало свій результат. Гадаю, угорці теж не були до цього готові. Номінально Україна грала трьома нападниками. І зазначу, що наша команда добре пресингувала. Ніхто не відсиджувався, усі боролися, віддача була максимальною.

Чи був гол Сікана ключовим? Безумовно. У другому таймі наша команда діяла відповідно до рахунку, у середньому блоці. Так, угорці володіли м'ячем, але здебільшого це відбувалося на їхній половині або в центрі поля. Гольових моментів біля воріт збірної України, по суті, не було. З боку українців усе було зроблено правильно", – сказав Маркевич.