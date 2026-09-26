Віддача була максимальною: Маркевич – про перемогу збірної України у матчі з Угорщиною
Екстренер збірної України Мирон Маркевич оцінив перемогу національної команди у матчі проти Угорщини (1:0) у 1 турі Ліги націй, виділивши настрій гравців "синьо-жовтих".
Його слова передає Meta.ua.
"Збірна України, як здалося, більше хотіла перемогти. Результат матчу закономірний. Якщо не брати до уваги початок гри, коли Угорщина мала кілька моментів, у захисті наша команда зіграла практично без помилок. І що важливо, "синьо-жовті" вчасно забили гол.
Стартовий склад здивував, але це дало свій результат. Гадаю, угорці теж не були до цього готові. Номінально Україна грала трьома нападниками. І зазначу, що наша команда добре пресингувала. Ніхто не відсиджувався, усі боролися, віддача була максимальною.
Чи був гол Сікана ключовим? Безумовно. У другому таймі наша команда діяла відповідно до рахунку, у середньому блоці. Так, угорці володіли м'ячем, але здебільшого це відбувалося на їхній половині або в центрі поля. Гольових моментів біля воріт збірної України, по суті, не було. З боку українців усе було зроблено правильно", – сказав Маркевич.
Також тренер оцінив ризик тренерського штабу збірної України втримати мінімальний переможний результат у другому таймі.
"У футболі буває всяке. Втім, усі спроби угорців розбивалися об впевнену гру командної оборони збірної України. Давно такого не було. Щобільше, завершити гру міг Краснопір. І якби уважніше ставилися до офсайдів, то могли б виникнути ще кілька шансів для взяття воріт", – підсумував Маркевич.
Раніше своїми емоціями від матчу поділилися головні тренери Угорщини та України – Марко Россі та Андреа Мальдера відповідно.
У наступному турі Ліги націй підопічні Мальдери зіграють на виїзді проти Грузії (28 вересня о 19:00 за київським часом), тоді як Угорщина гостюватиме на полі Північної Ірландії (28 вересня о 21:45).