З таким захистом нема чого робити на чемпіонаті світу: Маркевич – про поразку збірної України від Швеції

Відомий український тренер Мирон Маркевич вважає, що збірна України поступилась Швеції (1:3) у плейоф відбору на ЧС-2026 через погану гру в захисті.

Його слова передає Sport.ua.

"Не хочеться заглиблюватися в усі проблеми, але такий підсумок гри зі Швецією зумовлений вкрай поганою грою в обороні. З таким захистом нема чого робити на чемпіонаті світу. Звичайно, зараз на емоціях можна повісити всіх собак на одного. Але я вважаю, що наша оборона в комплексі не впоралася зі своїми обов'язками.

Відсутність агресії в атаці? Це питання точно не до мене. Для цього є головний тренер, котрий знає більше. Спочатку все почалося не так. Знову ж таки, помилка в обороні та пропущений швидкий гол. Потім шведи стали в захисті та почали ловити нас на контратаках. Ось і вся гра", – підсумував Маркевич.