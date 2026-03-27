З таким захистом нема чого робити на чемпіонаті світу: Маркевич – про поразку збірної України від Швеції

Олександр Булава — 27 березня 2026, 15:55
Відомий український тренер Мирон Маркевич вважає, що збірна України поступилась Швеції (1:3) у плейоф відбору на ЧС-2026 через погану гру в захисті.

Його слова передає Sport.ua.

"Не хочеться заглиблюватися в усі проблеми, але такий підсумок гри зі Швецією зумовлений вкрай поганою грою в обороні. З таким захистом нема чого робити на чемпіонаті світу. Звичайно, зараз на емоціях можна повісити всіх собак на одного. Але я вважаю, що наша оборона в комплексі не впоралася зі своїми обов'язками.

Відсутність агресії в атаці? Це питання точно не до мене. Для цього є головний тренер, котрий знає більше. Спочатку все почалося не так. Знову ж таки, помилка в обороні та пропущений швидкий гол. Потім шведи стали в захисті та почали ловити нас на контратаках. Ось і вся гра", – підсумував Маркевич.

Нагадаємо, що після поєдинку Сергій Ребров прокоментував своє майбутнє. Він зізнався, чи пропонувала йому УАФ продовження контракту.

Про зміну головного тренера збірної України напередодні висловився Йожеф Сабо. Він назвав свого кандидата на посаду наставника "синьо-жовтих".

