Україна – Грузія: букмекери визначили фаворита у матчі 2-го туру Ліги націй

У понеділок, 28 вересня, відбудеться матч другого туру Ліги націй у дивізіоні В, у якому змагатимуться збірні України та Грузії. Букмекери обрали фаворитом поєдинку саме команду "хрестоносців".

На звитягу "синьо-жовтих" у цьому поєдинку приймаються ставки з коефіцієнтом 2,71. Водночас можливість тріумфу національної команди Грузії, яка лише нещодавно звільнила головного тренера Віллі Саньоля, оцінюють у 2,60.

Букмекери прогнозують, що цей поєдинок не запам'ятається великою результативністю з боку обох команд. На тотал більше ніж 3,5 дають 3,70, а от ТМ 3,5 оцінюють в 1,25.

Гра відбудеться о 19:45 за київським часом на Динамо Арені імені Бориса Пайчадзе в Тбілісі.

Зауважимо, що національні команди Грузії та України зустрічалися протягом своєї історії 11 разів, й ще жодного разу "хрестоносці" не здобували перемогу (7 звитяг нашої збірної та 4 нічиї).

Нагадаємо, що на старті турніру "синьо-жовті" завдяки голу Данила Сікана обіграли угорців (1:0). Це був перший їхній матч на міжнародному турнірі під керівництвом Андреа Мальдери.