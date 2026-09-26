Визначився арбітр матчу Грузія – Україна у Лізі націй

Визначились бригада арбітрів, яка працюватиме на виїзному матчі збірної України з Грузією у межах 2 туру Ліги націй.

Про це повідомляє УЄФА.

Головним рефері поєдинку виступить Аліяр Агаєв з Азербайджану, а допомагатимуть йому Зейнал Зейналов та Акіф Аміралі. Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Рауф Кабаров.

За систему ВАР відповідатимуть італієць Алеандро ді Паоло та азербайджанець Інгілаб Мамедов.

Гра відбудеться о 19:00 за київським часом на Динамо Арені імені Бориса Пайчадзе в Тбілісі.

Зауважимо, що національні команди Грузії та України зустрічалися протягом своєї історії 11 разів, й ще жодного разу "хрестоносці" не здобували перемогу (7 звитяг нашої збірної та 4 нічиї).

Додамо, що напередодні головний тренер збірної Грузії Віллі Саньоль покинув свою посаду. Наразі національну команду очолює колишній наставник молодіжної збірної – Раваз Сванадзе.

Нагадаємо, що на старті турніру "синьо-жовті" завдяки голу Данила Сікана обіграли угорців (1:0). Це був перший їхній матч на міжнародному турнірі під керівництвом Андреа Мальдери.