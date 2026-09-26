Неймовірна честь та гордість: Краснопір – про дебют за збірну України
Нападник Полісся Ігор Краснопір оцінив свій дебют за збірну України у матчі з Угорщиною (1:0) у 1-му турі групового етапу Ліги націй.
Про це футболіст розповів в Інстаграм.
Краснопір вийшов на 66-й хвилині та запам'ятався нереалізованим виходом віч-на-віч з голкіпером угорців.
"Неймовірна честь та гордість. Протягом останнього часу я завжди кажу собі, я можу програти в багатьох аспектах на футбольному полі, тактичних, швидкісних, силових. Але я ніколи не можу програти в бажанні, самовіддачі та у боротьбі до останньої хвилини, бо це єдине, що я можу контролювати та що залежить від мене. Дуже вдячний Богу, за обставини , в яких я знаходжусь і проживаю. Всім дякую за підтримку.
Особливий момент, що залишиться назавжди зі мною", – підсумував Краснопір.
Раніше своїми емоціями від матчу поділилися головні тренери Угорщини та України – Марко Россі та Андреа Мальдера відповідно.
У наступному турі Ліги націй підопічні Мальдери зіграють на виїзді проти Грузії (28 вересня о 19:00 за київським часом), тоді як Угорщина гостюватиме на полі Північної Ірландії (28 вересня о 21:45).