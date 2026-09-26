Неймовірна честь та гордість: Краснопір – про дебют за збірну України

Нападник Полісся Ігор Краснопір оцінив свій дебют за збірну України у матчі з Угорщиною (1:0) у 1-му турі групового етапу Ліги націй.

Про це футболіст розповів в Інстаграм.

Краснопір вийшов на 66-й хвилині та запам'ятався нереалізованим виходом віч-на-віч з голкіпером угорців.

"Неймовірна честь та гордість. Протягом останнього часу я завжди кажу собі, я можу програти в багатьох аспектах на футбольному полі, тактичних, швидкісних, силових. Але я ніколи не можу програти в бажанні, самовіддачі та у боротьбі до останньої хвилини, бо це єдине, що я можу контролювати та що залежить від мене. Дуже вдячний Богу, за обставини , в яких я знаходжусь і проживаю. Всім дякую за підтримку.

Особливий момент, що залишиться назавжди зі мною", – підсумував Краснопір.