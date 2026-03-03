Мають обігрувати, а інакше – той проєкт треба закривати, – Маркевич виніс жорсткий вирок Карпатам

Колишній наставник львівських Карпат Мирон Маркевич оцінив поганий старт "зелено-білих" у другій частині сезону УПЛ-2025/26.

Його слова наводить Український футбол.

Легендарний тренер зізнався, що йому шкода уболівальників "левів", які палко підтримують команду, яка не тішить їх позитивними результатами.

Маркевич заявив, що команді Франа Фернандеса потрібно обов'язково перемагати у двох наступних матчах, інакше цей футбольний проєкт потрібно закривати.

"Ох, я вже стільки про це говорив… Якось вже й втомився то робити, не хочу. Мені щиро шкода нині фанів Карпат… Бажаю львів'янам виграти дві наступні гри й здобути шість очок, суперники якраз відповідні – Кудрівка та СК Полтава. Мають обігрувати, а інакше – той проєкт треба закривати", – заявив 75-річний коуч.

У крайньому турі "леви" мінімально програли ковалівському Колосу (0:1). Це була вже друга поспіль поразка у 2026 році. Раніше команда розгромно програла донецькому Шахтарю 0:3.

Безвиграшна серія "зелено-білих" триває вже шість поєдинків поспіль. Востаннє Карпати перемагали в УПЛ ще 8 листопада, коли обіграли Кривбас 1:0 завдяки голу Бруніньйо.

Львівський клуб після останніх двох фіаско опустився вже аж на 12-ту позицію турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 19 балів. До прикладу, у Кудрівки, яка йде у зоні ігор на вибування, стільки ж набраних очок.

Наступний поєдинок "зелено-білі" проведуть 8 березня, коли приймуть Кудрівку. Початок – о 15:30.

Нещодавно "леви" попрощались із 21-річний півзахисником Олегом Федором, який перейшов у житомирське Полісся.