Маркевич оцінив форвардів збірної України перед важливим матчем проти Швеції

Колишній наставник львівських Карпат Мирон Маркевич висловився про форвардів збірної України, яких у національну команду викликав Сергій Ребров.

Його наводить Український футбол.

Легендарний тренер називає такий вибір головного коуч "синьо-жовтих" логічним, адже Владислав Ванат стабільно грає за іспанську Жирону, Роман Яремчук засвітився у французькому Ліоні, а Матвій Пономаренко добре виступає за Динамо Київ в УПЛ.

Також Маркевич відзначив форварда житомирського Полісся Ігоря Краснопіра, який перебуває у резервному списку української збірної. За його словами, футболіст "вовків" може підстрахувати, якщо станеться якийсь форс-мажор.

"Тренерський штаб напевно буде ретельно аналізувати гру Швеції. Наскільки я пам'ятаю, у шведів минулого року було багато проблем і травмованих гравців. Невідомо, який склад вони виставлять зараз. Відштовхуватися при виборі основного форварда будуть саме від суперника. Ванат забиває, Яремчук теж грає. Це суто тренерський вибір – зараз можна розраховувати на всіх трьох, що не може не радувати", – сказав Маркевич.

Нагадаємо, що 16 березня була оприлюднена заявка України на матчі плейоф відбору до чемпіонату світу-2026. Вже 26 березня "синьо-жовті" зіграють у півфіналі проти Швеції. Початок – о 21:45 (за Києвом).

Якщо підопічним Реброва вдасться пройти шведів, то українська команда вийде на тріумфатора протистояння Польща – Албанія. Фінальний матч плейоф відбудеться 31 березня.

