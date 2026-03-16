Маркевич назвав проблему збірної України перед матчем зі Швецією

Колишній тренер Карпат Мирон Маркевич висловив занепокоєння через проблему з правим захисником у збірній України перед матчем відбору до ЧС-2026 проти Швеції.

Слова 75-річного фахівця цитує Український футбол.

У матчі зі шведами не зможе грати Юхим Конопля, який має перебір жовтих карток. На думку Маркевича, Сергій Ребров виставить Олександра Тимчика, хоча той має недостатньо ігрової практики.

"Звісно, проблема є (на позиції правого захисника – ред.). Хотілося б бачити на цій позиції гравців, які мають стабільну ігрову практику. Якби Конопля грав постійно і не пропускав матчів, напевно, саме він би виходив в основі. А так – поки що немає про що говорити. Доведеться виходити з того матеріалу, який маємо. Зі шведами, певно, гратиме саме Тимчик, бо в Коноплі ж дискваліфікація, як і у Маліновського, до речі", – сказав Маркевич.

Зазначимо, що у заявці збірної України також присутній фулбек Полісся Богдан Михайліченко, який може зіграти на обох флангах захисту. У весняній частині чемпіонату він зіграв чотири повні матчі за "вовків".

Нагадаємо, що команда Сергія Реброва проведе півфінальний матч плейоф відбору на ЧС-2026 проти Швеції 26 березня. У разі позитивного результату Україна зустрінеться з переможцем пари Польща – Албанія. Ця зустріч запланована на 31 березня.