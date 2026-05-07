Маркевич оцінив шанси Шахтаря на вихід у фінал Ліги конференцій

Досвідчений тренер Мирон Маркевич поділився очікуваннями від матчу-відповіді півфіналу Ліги конференцій, у якому Шахтар на виїзді зіграє із Крістал Пелес.

Його слова передає Sport.ua.

"На жаль, тиждень тому Крістал Пелес досяг серйозної переваги в рахунку в Кракові. Звісно, сьогодні в Лондоні він буде діяти з позиції сили. За таких обставин багато буде залежати від того, чи пощастить гірникам забити швидкий гол. Тоді інтрига відразу б повернулася. Дуже кортить, щоб саме за таким сценарієм розгорталися події в матчі-відповіді. Хоча я схиляюся до того, що рідні стіни допоможуть лондонцям вистояти. Буде зафіксовано результативну нічию – 1:1, й підопічні Олівера Гласнера вийдуть до наступного раунду. Шахтар дуже багато втратив у Кракові", – заявив Маркевич.

Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 7 травня, о 22:00 (за київським часом) на "Selhurst Park Stadium". Зустріч розсудить іспанець Алехандро Ернандес.

