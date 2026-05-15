Таке враження, що цих футболістів десь із базару взяли: Маркевич розніс клуб УПЛ за провальний сезон

Досвідчений тренер Мирон Маркевич розкритикував Олександрію після поразки у 28 турі УПЛ від Зорі (1:2).

Його слова передає Український футбол.

Фахівець залишився розчарований грою "містян", які зазнали чергового фіаско та втратили математичні шанси зберегти прописку в елітному дивізіоні. Він назвав винних у провальному сезоні чинних срібних призерів чемпіонату України.

"Олександрія найбільше розчарувала у 28 турі. Вона мене не припиняє розчаровувати. Вже стільки матчів без перемог. Ще того року фінішували другими, а тепер вилітають в Першу лігу. Розпродали всіх і думали, що й далі все буде добре. Проте ні, так воно не працює. Найбільше питань до керівництва клубу, на те воно й керівництво. Треба ж розуміти, що ви робите, які наслідки можуть бути. Хіба можна розпродати всіх основних гравців, а взяти... Навіть не знаю яке слово краще підібрати. Таке враження, що цих футболістів десь із базару взяли на прилавку з овочами", – сказав Маркевич.

Також іменитий тренер зізнався, чи вірить він у швидке повернення Олександрії в Українську Прем'єр-лігу після вильоту.

"Напевно, Шаран для того і прийшов. Вже давно було ясно, що Олександрія вилетить. Проте Шаран вже це робив – виводив команду в Прем'єр-лігу. Думаю, виведе ще раз", – підсумував фахівець.

Зазначимо, що минулого сезону Олександрія здобула "срібло" в УПЛ, відставши від Динамо лише на три залікові бали. В нинішній кампанії "містяни" перебувають на передостанній сходинці турнірної таблиці, набравши 13 очок у 28 матчах.