Маркевич назвав найкращих гравців збірної України у матчі з Ісландією

Колишній головний тренер національної збірної України Мирон Маркевич вважає Руслана Малиновського та Віталія Миколенка найкращими гравцями "синьо-жовтих" у грі з Ісландією.

Цитує наставника Meta.ua.

"Найкращий гравець матчу? Я б відзначив Руслана Маліновського, який повернувся до збірної і забив одразу два м’ячі, а також Віталія Миколенка, який, крім гольової передачі, виконав колосальний обсяг роботи на фланзі. Відразу видно англійську школу", – сказав він.

Також тренер відзначив, що національній команді потрібно покращити гру в захисті.

"Хто з футболістів розчарував? Я не буду називати прізвищ, а просто скажу про не найкращу гру команди в обороні. Треба бути більш уважними", – сказав Маркевич.

Збірна України завдяки перемозі над ісландцями вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи, маючи в активі 4 очки. Ісландія з трьома балами йде третьою, Азербайджан з одним заліковим пунктом четвертий.

У четвертому турі збірна України 13 жовтня зіграє проти Азербайджану, а Ісландія поміряється силами з лідером квартету – Францією, яка здобула три перемоги в першому колі.