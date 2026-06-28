Воротар Барселони близький до переходу в Аякс

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген найближчим часом може стати гравцем Аякса.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За його даними, перехід може відбутися на правах оренди.

Нідерландський клуб розглядав кілька кандидатур на позицію воротаря, зокрема голкіпера Інтера Янна Зоммера, однак основним варіантом став саме німецький голкіпер, який трохи встиг попрацювати з Мічелом Санчесом, коли той тренував Жирону.

Зауважимо, що у сезоні-25/26 тер Штеген провів на клубному рівні всього три матчі, адже майже всю кампанію пропустив через важку травму.

Розпочав кампанію-25/26 Андре у каталонській Барселоні, де відіграв одну гру. Після чого, у січні 2026-го року, перейшов на правах оренди до Жирони під керівництвом Мічела, де встиг відіграти за "біло-червоних" дві гри, проте згодом отримав чергове ушкодження.

Німецький голкіпер розірвав сухожилля на нозі. Через цю травму Жирона та Барселона можуть достроково припинити орендну угоду 33-річного футболіста.