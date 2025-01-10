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Пушич – про матч з Динамо Загреб: Ми домінували та повинні були забивати більше

Володимир Максименко — 10 січня 2025, 07:10
Пушич – про матч з Динамо Загреб: Ми домінували та повинні були забивати більше
Маріно Пушич
Шахтар Донецьк

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував товариський матч проти загребського Динамо, в якому команди розписали нічию.

Слова фахівця наводить офіційний сайт "гірників".

"Вважаю, що в першій частині гра була рівною: шанси мали й ми, і суперник, були гарні моменти, як і певні погані моменти, над якими слід працювати, особливо в обороні. І, на мою думку, у другій частині ми переважно домінували та мали забити ще один чи два голи, щоб перемогти. Але, на жаль, ми цього не зробили та отримали нічию.

У таких матчах має значення не тільки результат, а й твоє ставлення, продуктивність, енергія, яку ти вкладаєш, і, виходячи з того, що я сьогодні побачив, стає зрозумілим: усі дуже наполегливо працюють цього тижня.

Каннаваро? Ми знайомі один з одним і розмовляли про футбол та якість гри. Обидві команди мають схожі якості", – розповів Пушич

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Зазначимо, що наступний спаринг Шахтар проведе 15 січня. Суперниками стануть ЦСКА Софія та Лудогорець.

Раніше нападник Шахтаря поділився враженнями від повернення у клуб.

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