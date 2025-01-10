Пушич – про матч з Динамо Загреб: Ми домінували та повинні були забивати більше

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував товариський матч проти загребського Динамо, в якому команди розписали нічию.

Слова фахівця наводить офіційний сайт "гірників".

"Вважаю, що в першій частині гра була рівною: шанси мали й ми, і суперник, були гарні моменти, як і певні погані моменти, над якими слід працювати, особливо в обороні. І, на мою думку, у другій частині ми переважно домінували та мали забити ще один чи два голи, щоб перемогти. Але, на жаль, ми цього не зробили та отримали нічию.



У таких матчах має значення не тільки результат, а й твоє ставлення, продуктивність, енергія, яку ти вкладаєш, і, виходячи з того, що я сьогодні побачив, стає зрозумілим: усі дуже наполегливо працюють цього тижня.

Каннаваро? Ми знайомі один з одним і розмовляли про футбол та якість гри. Обидві команди мають схожі якості", – розповів Пушич