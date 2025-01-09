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Шахтар з голами Степаненка та Кевіна зіграв внічию з Динамо Загреб

Олександр Булава — 9 січня 2025, 18:22
Шахтар з голами Степаненка та Кевіна зіграв внічию з Динамо Загреб
Шахтар

У четвер, 9 січня, донецький Шахтар зіграв перший матч на навчально-тренувальних зборах в Туреччині. "Гірники" розписали мирову з Динамо Загреб.

Поєдинок завершився з рахунком 2:2. У складі українського клубу першим голом у 2025 році відзначився Кевін, ще один м'яч на свій рахунок записав Тарас Степаненко.

Товариський матч

9 січня

Шахтар (Донецьк) – Динамо (Загреб) 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 14 Стойкович, 1:1 – 34 Кевін, 2:1 – 92 Степаненко, 2:2 – 95 Ходжа

Зазначимо, що у січні "гірники" проведуть ще два товариські поєдинки. З розкладом матчі можна ознайомитися за цим посиланням.

У січні "гірники" спробують вийти в додатковий етап Ліги чемпіонів. Проте для цього клубу необхідно набрати щонайменше 4 бали в поєдинках проти Бреста (22 січня) та Боруссії Дортмунд (29 січня).

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