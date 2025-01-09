Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Незручно вийшло: Шахтар опублікував фото Пушича з Каннаваро, але згодом видалив його

Богдан Войченко — 9 січня 2025, 19:10
ФК Шахтар
Незручно вийшло: Шахтар опублікував фото Пушича з Каннаваро, але згодом видалив його

Донецький Шахтар вляпався у скандал через пост у соціальних мережах.

Український клуб сьогодні зіграв товариський матч із Динамо Загреб (2:2), головним тренером якого є Фабіо Каннаваро.

Перед зустріччю наставники тепло привітали один одного, а чемпіон УПЛ вирішив запостити собі у соцмережі спільне фото тренерів.

Читайте також :
Відео Заклеїв номери, щоб не оштрафували: Тимощук зганьбився у центрі Пітера

Фанати одразу вкрай негативно відреагували на світлину, згадавши позицію легендарного футболіста щодо війни в Україні.

Для тих хто не в курсі, не так давно Каннаваро їздив до Росії, де зіграв на турнірі з паделю. Це був не просто "мирний" візит, а виступ за гроші від місцевої букмекерської контори.

Шахтарю нічого не лишилося, окрім як видалити пост із ексгравцем Ювентуса. Проте соцмережі все пам'ятають.

Динамо Загреб скандал товариський матч Шахтар Фабіо Каннаваро Маріно Пушич