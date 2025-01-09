Незручно вийшло: Шахтар опублікував фото Пушича з Каннаваро, але згодом видалив його

Донецький Шахтар вляпався у скандал через пост у соціальних мережах.

Український клуб сьогодні зіграв товариський матч із Динамо Загреб (2:2), головним тренером якого є Фабіо Каннаваро.

Перед зустріччю наставники тепло привітали один одного, а чемпіон УПЛ вирішив запостити собі у соцмережі спільне фото тренерів.

Фанати одразу вкрай негативно відреагували на світлину, згадавши позицію легендарного футболіста щодо війни в Україні.

Для тих хто не в курсі, не так давно Каннаваро їздив до Росії, де зіграв на турнірі з паделю. Це був не просто "мирний" візит, а виступ за гроші від місцевої букмекерської контори.

Шахтарю нічого не лишилося, окрім як видалити пост із ексгравцем Ювентуса. Проте соцмережі все пам'ятають.