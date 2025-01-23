Команда показала фантастичний футбол: Пушич оцінив перемогу Шахтаря над Брестом
Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував перемогу над Брестом в матчі сьомого туру Ліги чемпіонів.
Слова наставника "гірників" наводить офіційний сайт УЄФА.
"Ми всі щасливі. Ми дуже ретельно готувались до цього матчу і провели дуже зрілу гру, показали фантастичний футбол. Моя єдина скарга: ми забили всього лише двічі.
Команда повністю контролювала другий тайм та не дозволила супернику відігратись. Дуже пишаюсь", – резюмував Пушич.
Нагадаємо, поєдинок восьмого туру Шахтар зіграє проти Боруссії Дортмунд. Матч відбудеться 29 січня о 22:00 за київським часом.
Для виходу у плейоф турніру донеччанам потрібно не тільки перемагати, а й мати кращу різницю м'ячів, ніж у конкурентів.
Раніше підсумки двобою з Брестом підбив Георгій Судаков.