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Команда показала фантастичний футбол: Пушич оцінив перемогу Шахтаря над Брестом

Володимир Максименко — 23 січня 2025, 10:54
Команда показала фантастичний футбол: Пушич оцінив перемогу Шахтаря над Брестом
Маріно Пушич
Getty images

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував перемогу над Брестом в матчі сьомого туру Ліги чемпіонів.

Слова наставника "гірників" наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми всі щасливі. Ми дуже ретельно готувались до цього матчу і провели дуже зрілу гру, показали фантастичний футбол. Моя єдина скарга: ми забили всього лише двічі.

Команда повністю контролювала другий тайм та не дозволила супернику відігратись. Дуже пишаюсь", – резюмував Пушич.

Нагадаємо, поєдинок восьмого туру Шахтар зіграє проти Боруссії Дортмунд. Матч відбудеться 29 січня о 22:00 за київським часом.

Для виходу у плейоф турніру донеччанам потрібно не тільки перемагати, а й мати кращу різницю м'ячів, ніж у конкурентів.

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Раніше підсумки двобою з Брестом підбив Георгій Судаков.

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