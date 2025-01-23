Команда показала фантастичний футбол: Пушич оцінив перемогу Шахтаря над Брестом

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував перемогу над Брестом в матчі сьомого туру Ліги чемпіонів.

Слова наставника "гірників" наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми всі щасливі. Ми дуже ретельно готувались до цього матчу і провели дуже зрілу гру, показали фантастичний футбол. Моя єдина скарга: ми забили всього лише двічі.

Команда повністю контролювала другий тайм та не дозволила супернику відігратись. Дуже пишаюсь", – резюмував Пушич.