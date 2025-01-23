Судаков: Зробимо усе можливо, щоб перемогти Боруссію Дортмунд

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков вважає, що "гірники" мають віддати всі сили, щоб обіграти дортмундську Боруссію в заключному матчі основного етапу Ліги чемпіонів.

Про це 22-річний хавбек розповів клубній пресслужбі після перемоги донеччан над Брестом (2:0).

"Це дуже важлива перемога для нас. Ми, скажімо так, усе ще в грі. Лишився фінал з Боруссією, і ми розуміємо, що нам потрібна тільки перемога. Ми провели поєдинок з характером. Містер налаштовував нас напередодні, зазначаючи, що Брест – це фізично дуже сильна команда. Він наголошував, що, якщо ми виграємо боротьбу, перехідні фази й підбирання, результат буде на нашу користь. Так і сталося.

Усі хлопці віддалися на максимум, жодних питань до когось із футболістів немає. Гадаю, ця гра заслуговувала саме на такий результат. Важко сказати про конкретні очікування від наступного матчу, адже нам необхідна тільки перемога. Усі це розуміють: і тренерський штаб, і вболівальники".

Футболіст Шахтаря підкреслив, що Боруссія попри кризу залишається грізною силою в європейському футболі, але "гірники" спробують здобути перемогу і в наступній грі Ліги чемпіонів.

"Ми спробуємо зробити все можливе, розуміючи, наскільки сильною командою є Боруссія у Європі. Проте в них зараз є певна криза, і все залежатиме від нашої гри й підготовки. Є цілий тиждень тренувального циклу, і, гадаю, уже завтра, коли повернемося до тренувань, розпочнемо думати про Боруссію", – підсумував Судаков.

Нагадаємо, що за підсумками сьомого туру ЛЧ підопічні Маріно Пушича, які посідають 27 місце, трохи покращили свої шанси на вихід до плейоф.

Але для того, щоб потрапити до числа 24 кращих команд, "гірникам" треба обіграти в останньому турі дортмундську Боруссію, а також мати кращу різницю забитих та пропущених, ніж у конкурентів.