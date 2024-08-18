Пушич: Ми знали, що старт сезону буде складним

Наставник донецького Шахтаря Маріно Пушич висловився про непростий початок сезону для команди. Нагадаємо, "гірники" сьогодні, 18 серпня, мінімально здолали Лівий Берег, а у другому турі зазнали поразки від Полісся.

Хорватський фахівець заявив про це у післяматчевому коментарі для УПЛ-ТБ.

"Ми знали, що старт сезону буде складним. Суперники дуже високого рівня. Звичайно, це певною мірою складно, але ми вже не перший рік звикли грати за подібних обставин.

Так, це було непросто, але я вважаю, що ми гарно зарекомендували себе з точки зору втримання концентрації, нашого бажання, нашої самовіддачі, особливо якщо говорити про 2-й тайм.

Звичайно, на початку гри було дещо складно, але чемпіонат складається з кожного матчу, і попереду ще дуже багато матчів цього сезону. Ми повинні залишатися сконцентрованими та віддавати себе у кожній грі.

Чи задоволений перемогою над Лівим Берегом? Задоволений результатом. Перша половина гри склалася не зовсім за нашим сценарієм. Коли граєш проти суперника, який дуже гарно обороняється в низькому пресингу – звичайно, було дещо складно грати в той стиль гри, який ми сповідуємо, тобто в швидкі переведення м'яча та в цілому швидкий контроль.

Але важливий момент сьогоднішнього матчу – те, що ми зуміли відстояти наші ворота сухими попри всі складності, які довелося сьогодні зустріти. Звичайно, можна було дещо покращити нашу гру з пасами на певному етапі, також краще грати в білд-апі, але в цілому я задоволений тим, як моя команда себе сьогодні проявила.

Хочу привітати в першу чергу наших суперників за чудовий рівень гри, який вони сьогодні продемонстрували.

І, звичайно, хочу привітати свою команду. Так, це не найвищий рівень нашої гри, який ми могли продемонструвати, але, тим не менше, ми продемонстрували чудовий характер, жагу до перемоги.

Попри не надто вдалий 1-й тайм у нашому виконанні, я вважаю, що ми заслужили сьогоднішню перемогу.

І, звичайно, хотів би привітати та подякувати своїм гравцям за чудовий подарунок, який вони мені сьогодні зробили – дуже гарний годинник", — сказав Пушич.