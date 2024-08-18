Гравець Шахтаря розірвав контракт із клубом

Центральний захисник донецького Шахтаря Марлон розірвав свій контракт із "гірниками".

Про це повідомляє Globo Esporte.

За інформацією джерела, футболіст скористався правилом ФІФА, яке дозволило в односторонньому порядку розірвати угоду через війну в Україні. Наразі він знаходиться у статусі вільного агента та шукає нову команду. Інтерес до нього виявляють Ботафого, Інтернасьональ, Васко да Гама, а також Алавес.

Марлон є вихованцем Флуміненсе, після якого він грав за Барселону Ніццу та Сассуоло, звідки й перейшов до "помаранчево-чорних" у 2021 році. Всього за українську команду він провів 22 матчі, не відзначившись результативними діями.Після початку повномасштабного вторгнення гравець виступав за інші клуби на правах оренди — спершу за Монцу, а потім за рідний Флуміненсе.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що футболіст може перейти в Аль-Айн, але угода зірвалася через результати медичних обстежень бразильця