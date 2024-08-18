Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Гравець Шахтаря розірвав контракт із клубом

Андрій Яросименко — 18 серпня, 14:34
Гравець Шахтаря розірвав контракт із клубом
Марлон
ФК Шахтар

Центральний захисник донецького Шахтаря Марлон розірвав свій контракт із "гірниками".

Про це повідомляє Globo Esporte.

За інформацією джерела, футболіст скористався правилом ФІФА, яке дозволило в односторонньому порядку розірвати угоду через війну в Україні. Наразі він знаходиться у статусі вільного агента та шукає нову команду. Інтерес до нього виявляють Ботафого, Інтернасьональ, Васко да Гама, а також Алавес.

Марлон є вихованцем Флуміненсе, після якого він грав за Барселону Ніццу та Сассуоло, звідки й перейшов до "помаранчево-чорних" у 2021 році. Всього за українську команду він провів 22 матчі, не відзначившись результативними діями.Після початку повномасштабного вторгнення гравець виступав за інші клуби на правах оренди — спершу за Монцу, а потім за рідний Флуміненсе.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що футболіст може перейти в Аль-Айн, але угода зірвалася через результати медичних обстежень бразильця

Алавес Ботафого Васко да Гама Інтернасьонал Марлон Шахтар

Алавес

Сельта вирвала перемогу над Алавесом у 1 турі Ла Ліги
Реал залишить у команді джокера, який врятував півфінал ЛЧ з Баварією
Реал без Луніна декласував Алавес, Жирона з Довбиком та Циганковим поступилася Вільярреалу: результати матчів Ла Ліги
Побоювання справджуються: Лунін вдруге поспіль опинився на лаві запасних
Жирона Циганкова і Довбика зіграє з Вільярреалом, Реал Луніна прийме Алавес: розклад матчів Ла Ліги

Останні новини