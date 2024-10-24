Мареска: Процес навчання Мудрика відбувається повільніше, ніж в інших вінгерів

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска відзначив прогрес Михайла Мудрика, проте зазначив, що українець покращується повільніше, ніж інші вінгери команди.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Я дуже радий за Мудрика, і за те, що він забив. Процес навчання Михайла відбувається повільніше, ніж в інших вінгерів, але він прогресує", – сказав наставник.

🔵🇺🇦 Enzo Maresca: “I’m very happy to see Mudryk there, in that position and scoring that goal”.



“Mykhailo’s learning process is more slow compared to the other wingers but he is improving”. pic.twitter.com/hRSnbXZInK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 24, 2024

Нагадаємо, сьогодні, 24 жовтня, у грі 2 туру Ліги конференцій проти Панатінаїкоса (4:1) Мудрик віддав дві гольові передачі та відзначився першим голом за свій клуб у сезоні-2024/25. Михайло став найкращим гравцем цього матчу. Він також лідер за кількістю асистів у ЛК сезону-2024/25.

Раніше повідомлялося про те, що 23-річний вінгер збірної України може перейти в іспанський Бетіс через нестачу ігрової практики.