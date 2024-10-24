Мареска: Процес навчання Мудрика відбувається повільніше, ніж в інших вінгерів
Михайло Мудрик
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Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска відзначив прогрес Михайла Мудрика, проте зазначив, що українець покращується повільніше, ніж інші вінгери команди.
Його слова передає Фабріціо Романо.
"Я дуже радий за Мудрика, і за те, що він забив. Процес навчання Михайла відбувається повільніше, ніж в інших вінгерів, але він прогресує", – сказав наставник.
Нагадаємо, сьогодні, 24 жовтня, у грі 2 туру Ліги конференцій проти Панатінаїкоса (4:1) Мудрик віддав дві гольові передачі та відзначився першим голом за свій клуб у сезоні-2024/25. Михайло став найкращим гравцем цього матчу. Він також лідер за кількістю асистів у ЛК сезону-2024/25.
Раніше повідомлялося про те, що 23-річний вінгер збірної України може перейти в іспанський Бетіс через нестачу ігрової практики.