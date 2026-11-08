Ми почали реагувати запізно: Мареска висловився про поразку Манчестер Сіті від Ноттінгема

Головний тренер Манчестер Сіті Енцо Мареска висловився про поразку від Ноттінгема в матчі 10 туру АПЛ.

Емоції фахівця передає пресслужба "містян".

"Наша велика помилка полягала в тому, що ми спробували відреагувати лише після двох пропущених м'ячів. А у футболі зазвичай це вже запізно. Наш перший тайм був жахливим: ми не відповідали рівню матчу та інтенсивності, якої він вимагав – команда програла майже усі єдиноборства", – розповів Мареска.

Зазначимо, що ця поразка – третя поспіль для "містян" в АПЛ. Тепер команда відстає від лідируючого Арсенала на шість очок – 21 проти 27.

У наступному турі Сіті зустрінуться із Фулгемом. Гру заплановано на 21 листопада о 14:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що один гравець Манчестер Сіті увійшов до символічної збірної 4 туру Ліги чемпіонів.