Перший гол в сезоні: Мудрик забив Панатінаїкосу в матчі Ліги конференцій

Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик відзначився забитим м'ячем у матчі 2 туру Ліги конференцій проти Панатінаїкоса.

Результативний удар він завдав на старті другого тайму, замкнувши простріл ударом головою. Наразі "пенсіонери" перемагають з рахунком 2:0.

Зауважимо, що він також долучився до першого голу, віддавши асист. В цьому сезоні це перший гол Мудрика за Челсі за 9 матчів.

Раніше повідомлялося про те, що 23-річний вінгер може перейти в іспанський Бетіс через нестачу ігрової практики.