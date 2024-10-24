Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Перший гол в сезоні: Мудрик забив Панатінаїкосу в матчі Ліги конференцій

Микола Дендак — 24 жовтня, 21:03
Перший гол в сезоні: Мудрик забив Панатінаїкосу в матчі Ліги конференцій
Михайло Мудрик
Getty Images

Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик відзначився забитим м'ячем у матчі 2 туру Ліги конференцій проти Панатінаїкоса.

Результативний удар він завдав на старті другого тайму, замкнувши простріл ударом головою. Наразі "пенсіонери" перемагають з рахунком 2:0.

Зауважимо, що він також долучився до першого голу, віддавши асист. В цьому сезоні це перший гол Мудрика за Челсі за 9 матчів.

Раніше повідомлялося про те, що 23-річний вінгер може перейти в іспанський Бетіс через нестачу ігрової практики.

Панатінаїкос Челсі Михайло Мудрик Ліга Коференцій-2024/25

Панатінаїкос

Мудрик вийде у старті Челсі на матч Ліги конференцій проти Панатінаїкоса
Челсі Мудрика зіграє проти Панатінаїкоса у другому турі Ліги конференцій
Битва фіналістів минулого сезону, Жальгіріс відіграв 27 очок відставання: результати матчів 4 туру Євроліги
Панатінаїкос платитиме зарплату померлого гравця його сім'ї
Фенербахче тріумфував у стамбульському дербі, Реал переграв Партизан у 2 турі Євроліги

Останні новини