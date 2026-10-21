Могли забити більше: Мареска оцінив розгром АЕКа у Лізі чемпіонів
Енцо Мареска
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Головний тренер Манчестер Сіті Енцо Мареска поділився емоціями після розгромної перемоги над АЕКом у третьому турі Ліги чемпіонів.
Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.
Італієць залишився задоволений виступом своїх підопічних, хоча й висловив певне розчарування через пропущений м'яч.
"Добрий, цілісний виступ. Було важко, особливо після болючої поразки від ПСЖ. Нам була необхідна перемога і ми чудово виконали завдання.
Шкода, що пропустили гол – у тій ситуації можна було б зіграти і краще, але ми забили п'ять, хоча точно могли і більше", – розповів Мареска.
За підсумками матчу "містяни" набрали шість очок і посідають шосте місце у турнірній таблиці загального етапу Ліги чемпіонів.
У своєму наступному матчі Сіті зіграють проти Астон Вілли у межах АПЛ – гра відбудеться 24 жовтня о 14:30 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що Незалежний футбольний регулятор може примусити власників "містян" продати клуб.