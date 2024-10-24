Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мудрик став найкращим гравцем матчу Панатінаїкос – Челсі в Лізі конференцій

Станіслав Лисак — 24 жовтня, 21:48
Мудрик став найкращим гравцем матчу Панатінаїкос – Челсі в Лізі конференцій
Getty Images

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик став найкращим гравцем матчу 2 туру Ліги конференцій між Челсі та Панатінаїкосом (4:1).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

23-річний футболіст за 90 хвилин на полі зумів забити один гол та віддати два асисти, за що отримав оцінку 8,5. Такий же високий бал має лише партнер українця по команді Жоау Фелікс, який двічі відзначився забитим голом, а також заробив пенальті.

Для Михайла Мудрика цей гол став першим за Челсі в нинішньому сезоні. Загалом за 9 матчів Мудрик забив 1 гол та віддав 5 асистів.

Підопічні Енцо Марески здобули дві перемоги у двох матчах та очолюють турнірну таблицю Ліги конференцій через кращу різницю забитих і пропущених.

Наступну гру лондонці проведуть проти вірменського Ноаха 7 листопада. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Стемфорд Бридж", стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося про те, що 23-річний Мудрик може перейти в іспанський Бетіс через нестачу ігрової практики.

Ліга конференцій Панатінаїкос УЄФА Челсі Михайло Мудрик

Михайло Мудрик

Челсі з бенефісом Мудрика переміг Панатінаїкос, Гент та Молде зіграли внічию в 3 турі Ліги конференцій
Мудрик допоміг Челсі розгромити Панатінаїкос у Лізі конференцій
Перший гол в сезоні: Мудрик забив Панатінаїкосу в матчі Ліги конференцій
Мудрик вийде у старті Челсі на матч Ліги конференцій проти Панатінаїкоса
Челсі Мудрика зіграє проти Панатінаїкоса у другому турі Ліги конференцій

Останні новини