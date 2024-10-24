Мудрик став найкращим гравцем матчу Панатінаїкос – Челсі в Лізі конференцій

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик став найкращим гравцем матчу 2 туру Ліги конференцій між Челсі та Панатінаїкосом (4:1).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

23-річний футболіст за 90 хвилин на полі зумів забити один гол та віддати два асисти, за що отримав оцінку 8,5. Такий же високий бал має лише партнер українця по команді Жоау Фелікс, який двічі відзначився забитим голом, а також заробив пенальті.

Для Михайла Мудрика цей гол став першим за Челсі в нинішньому сезоні. Загалом за 9 матчів Мудрик забив 1 гол та віддав 5 асистів.

Підопічні Енцо Марески здобули дві перемоги у двох матчах та очолюють турнірну таблицю Ліги конференцій через кращу різницю забитих і пропущених.

Наступну гру лондонці проведуть проти вірменського Ноаха 7 листопада. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Стемфорд Бридж", стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося про те, що 23-річний Мудрик може перейти в іспанський Бетіс через нестачу ігрової практики.