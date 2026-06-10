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Мілевський зробив прогноз на ЧС-2026, назвавши ідеальний фінал і головне розчарування турніру

Денис Іваненко — 10 червня 2026, 10:54
Мілевський зробив прогноз на ЧС-2026, назвавши ідеальний фінал і головне розчарування турніру
Артем Мілевський
Instagram

Колишній капітан київського Динамо Артем Мілевський висловився про майбутній чемпіонат світу-2026 з футболу, який стартує вже 11 червня.

Його слова передає Sport-express.

Він заявив, що буде підтримувати дві збірні. Прогнозуючи переможця, екснападник "біло-синіх" назвав фінал, який би мріяв побачити.

"Я вже всім друзям замовив оригінальні футболки збірної Португалії. Буду теж в ній ходити. Звісно, португальцям буде дуже важко перемогти на чемпіонаті світу. Всі ми розуміємо, що для Кріша, як і для Мессі, це кульмінація всієї кар'єри, головний штурм, останній Мундіаль.

Але взагалі, моя мрія – це Бразилія проти Португалії у фіналі. Я дуже хочу побачити у фіналі Анчелотті з кубком світу та сигарою в зубах або Роналду. Для мене це буде величезна радість", – сказав Мілевський.

Також Артем назвав гранда, який із тріском провалиться на турнірі. Він назвав чинного чемпіона Європи:

"Думаю, Іспанія. Не люблю їхню збірну, не люблю Ямала та всіх цих їхніх каталонських футболістів-піжонів. Це суто моя суб'єктивна думка, от не лежить до них душа і все".

Нагадаємо, що ЧС-2026 прийматимуть США, Канада та Мексика. Турнір триватиме з 11 червня до 19 липня.

Чинними чемпіонами світу є аргентинці. У 2022 році вони у фіналі переграли збірну Франції.

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Артем Мілевський Чемпіонат світу-2026 з футболу

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