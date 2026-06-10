ФІФА назвала суддів на матч-відкриття ЧС-2026

Матч-відкриття чемпіонату світу 2026 року обслужить бригада суддів на чолі з бразильцем Вілтоном Сампайо.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Йому допомагатимуть лайнсмени Бруну Пірес і Бруну Бошилья, також із Бразилії. Четвертий арбітр – парагваєць Хуан Габріель Бенітес. Його резервіст – співвітчизник Едуардо Кардосо. Арбітр VAR – колумбієць Ніколас Галло, його асистенти – чилієць Хуан Лара та францз Жерм Брісар.

Зазначимо, що чемпіонату світу 2026 року відкриє матч між Мексикою та ПАР, який відбудеться у четвер, 11 червня. Стартовий свисток на стадіоні Ацтека в Мехіко пролунає о 22:00 за київським часом.

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