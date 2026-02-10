Українська правда
Манчестер Юнайтед запропонує новий контракт капітану

Олександр Булава — 10 лютого 2026, 22:05
Манчестер Юнайтед запропонує новий контракт капітану
Центральний захисник Манчестер Юнайтед і збірної Англії Гаррі Магвайр може продовжити контракт з командою.

Про це повідомляє Daily Mail.

Чинна угода оборонця з тижневою зарплатою у 180 тисяч фунтів закінчується наприкінці червня, і з початку року він може вести переговори з іншими клубами.

Очікується, що Юнайтед зроблять своєму капітану пропозицію щодо нового контракту з іншими умовами.

У нинішньому сезоні Гаррі Магвайр взяв участь у 14 матчах Манчестер Юнайтед, в яких відзначився двома голами та асистом.

Раніше повідомлялося, що захисник відмовився переходити у клуб Саудівської Аравії.

Напередодні Манчестер Юнайтед здобув четверту перемогу поспіль в АПЛ, обігравши вдома Тоттенгем. Наразі команда розташовується на четвертій сходинці в турнірній таблиці чемпіонату.

