Вилучення стало фатальним: Манчестер Юнайтед обіграв Тоттенгем у 25-му турі АПЛ

Сьогодні, 7 лютого, продовжився 25-й тур англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

Спершу на поле вийшли Манчестер Юнайтед та Тоттенгем. Вирішальний момент стався на 29 хвилині гри, коли Ромеро отримав пряму червону картку. Після цього "червоні дияволи" забили двічі – спершу відзначився Мбемо, а потім і Фернандеш.

Також сьогодні відбудеться ще низка поєдинків. Зокрема, Арсенал зіграє проти Сандерленда, Челсі зустрінеться з Вулвергемптоном, Евертон Віталія Миколенка протистоятиме Фулгему, а Брентфорд Єгора Ярмолюка – Ньюкаслу.

Чемпіонат Англії – АПЛ

25 тур, 7 лютого

Манчестер Юнайтед – Тоттенгем 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 38 Мбемо, 2:0 – 81 Фернандеш

17:00 Арсенал – Сандерленд

17:00 Бернлі – Вест Гем

17:00 Борнмут – Астон Вілла

17:00 Вулвергемптон – Челсі

17:00 Фулгем – Евертон

19:30 Ньюкасл – Брентфорд

Нагадаємо, в стартовому матчі 25-го туру АПЛ Лідс здобув впевнену перемогу над Ноттінгемом.