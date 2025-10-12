Центрбек МЮ відмовиться від щедрих пропозицій із Саудівської Аравії заради нового контракту з гарантіями

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр віддає перевагу варіанту, за якого він продовжить виступати на "Олд Траффорд".

Про це повідомляє Goal.com.

Згідно з джерелом, саудівські Аль-Наср та Аль-Іттіфак готові запропонувати Магвайру контракт, за яким він зароблятиме 500 тисяч фунтів на тиждень. Оскільки чинна угода 32-річного футболіста з МЮ завершиться наступного літа, вже у січні він зможе підписати попередній контракт із будь-яким клубом.

Проте повідомляється, що Магвайр відмовиться від щедрих пропозицій із Саудівської Аравії, якщо манкуніанці запропонують йому продовжити співпрацю.

Але при цьому Гаррі хоче отримати гарантії щодо його ролі в команді. Він усвідомлює, що перехід до Саудівської Аравії може поставити під загрозу його міжнародну кар'єру в збірній Англії. Хоча фінансові стимули є значними, захисник ставить у якості пріоритету виступи в Європі.

У нинішньому сезоні Гаррі Магвайр взяв участь у 7 матчах Манчестер Юнайтед, яких відзначився одним голом та однією результативною передачею. І тільки у трьох іграх центрбек вийшов у стартовому складі.

Нагадаємо, що представники Манчестер Юнайтед та Гаррі Магвайра ведуть переговори про новий контракт.

Раніше з'явилася інформація, що форвард "червоних дияволів" може приєднатися до Роми Артема Довбика.