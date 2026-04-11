Салах повернувся у стартовий склад Ліверпуля на матч АПЛ

Тренерські штаби Ліверпуля та Фулгема назвали стартові склади команд на матч 32 туру Англійської Прем'єр-ліги.

У стартовий склад Ліверпуля повернувся Мохаммед Салах, який востаннє у чемпіонаті виходив у старті 3 березня в матчі проти Вулвергемптона.

Ліверпуль: Мамардашвілі, Робертсон, Ван Дейк, Конате, Фрімпонг, Собослай, Джонс, Нгумоха, Вірц, Салах, Гакпо

Фулгем: Лено, Кастьнь, Андерсен, Бессі, Робінсон, Берге, Івобі, Вілсон, Кінг, Бобб, Муніз

Початок поєдинку запланований на 19:30 за київським часом. Пряму трансляцію зустрічі можна переглянути на телеканалі Setanta Sport.

Попередня очна зустріч клубів відбулася 4 січня 2026 року й завершилася нічиєю з рахунком 2:2.

Зазначимо, що Ліверпуль посідає 5 місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 49 очок. Натомість Фулгем зі 44 балами йде 9-м.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера Betking, фаворитом матчу є Ліверпуль, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,76. Натомість на успіх Фулгема можна поставити з коефіцієнтом 4,55, на нічию – 4,15.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Ліверпуля Арне Слот не збирається йти у відставку.