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Манчестер Юнайтед готовий продати Гарначо, щоб вписатися у фінансові правила АПЛ

Олексій Погорелов — 13 січня 2025, 12:11
Манчестер Юнайтед готовий продати Гарначо, щоб вписатися у фінансові правила АПЛ
Алехандро Гарначо
BBC

Вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо може залишити команду цього місяця, якщо клуб отримає вигідну пропозицію.

Про це повідомляє Goal з посиланням на Corriere dello Sport.

Готовність манкуніанців розстатися з талановитим футболістом пов'язана із сумнозвісними правилами прибутковості та сталого розвитку АПЛ.

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Продаж Гарначо принесе "червоним дияволам" чистий прибуток, оскільки він вважається вихованцем клубу (хоча його й придбали у Атлетико в 16-річному віці).

МЮ встановив за нього ціну в 70 мільйонів євро. Однак сума трансферу ще може бути обговорена.

Вчора стало відомо, що Алехандро Гарначо став фаворитом Антоніо Конте на те, щоб замінити Хвічу Кварацхелію в Наполі.

Грузинський вінгер в свою чергу вже погодив умови особистого контракту з ПСЖ.

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