Манчестер Юнайтед готовий продати Гарначо, щоб вписатися у фінансові правила АПЛ
Вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо може залишити команду цього місяця, якщо клуб отримає вигідну пропозицію.
Про це повідомляє Goal з посиланням на Corriere dello Sport.
Готовність манкуніанців розстатися з талановитим футболістом пов'язана із сумнозвісними правилами прибутковості та сталого розвитку АПЛ.
Продаж Гарначо принесе "червоним дияволам" чистий прибуток, оскільки він вважається вихованцем клубу (хоча його й придбали у Атлетико в 16-річному віці).
МЮ встановив за нього ціну в 70 мільйонів євро. Однак сума трансферу ще може бути обговорена.
Вчора стало відомо, що Алехандро Гарначо став фаворитом Антоніо Конте на те, щоб замінити Хвічу Кварацхелію в Наполі.
Грузинський вінгер в свою чергу вже погодив умови особистого контракту з ПСЖ.