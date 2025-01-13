Тільки один: Мілан не зможе підписати Рашфорда та Вокера за одне трансферне вікно
Під час січневого трансферного вікна Мілан має обрати, хто для нього більш необхідний: Маркус Рашфорд чи Кайл Вокер.
Про це повідомляє Football Italia.
Минулого тижня "россонері" почали пов'язувати з вінгером Манчестер Юнайтед та капітаном Манчестер Сіті.
Проте специфічні правила Серії А для гравців не з Європейського Союзу ставлять італійський клуб перед важким вибором, на чиє підписання робити ставку.
У клубів італійського чемпіонату є певна кількість слотів для гравців не з ЄС. До того ж, за правилами Серії А, клуб може підписати лише одного гравця не з ЄС за одне трансферне вікно.
А оскільки Велика Британія вже не є членом ЄС, то Рашфорд або Вокер займуть єдиний вільний слот, який є у команди Сержіу Консейсау.
Нагадаємо, що Мілан сподівається на те, що Манчестер Сіті погодиться відпустити Кайла Вокера безкоштовно.