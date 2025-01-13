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Тільки один: Мілан не зможе підписати Рашфорда та Вокера за одне трансферне вікно

Олексій Погорелов — 13 січня 2025, 08:26
Тільки один: Мілан не зможе підписати Рашфорда та Вокера за одне трансферне вікно
Кайл Вокер та Маркус Рашфорд
ESPN

Під час січневого трансферного вікна Мілан має обрати, хто для нього більш необхідний: Маркус Рашфорд чи Кайл Вокер.

Про це повідомляє Football Italia.

Минулого тижня "россонері" почали пов'язувати з вінгером Манчестер Юнайтед та капітаном Манчестер Сіті.

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Проте специфічні правила Серії А для гравців не з Європейського Союзу ставлять італійський клуб перед важким вибором, на чиє підписання робити ставку.

У клубів італійського чемпіонату є певна кількість слотів для гравців не з ЄС. До того ж, за правилами Серії А, клуб може підписати лише одного гравця не з ЄС за одне трансферне вікно.

А оскільки Велика Британія вже не є членом ЄС, то Рашфорд або Вокер займуть єдиний вільний слот, який є у команди Сержіу Консейсау.

Нагадаємо, що Мілан сподівається на те, що Манчестер Сіті погодиться відпустити Кайла Вокера безкоштовно.

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