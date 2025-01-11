ПСЖ узгодив 5-річний контракт з Кварацхелією
Півзахисник італійського Наполі та збірної Грузії Хвіча Кварацхелія близький до переходу у французький ПСЖ.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Паризький клуб узгодив деталі п'ятирічної угоди з Кварацхелією. Зарплата гравця буде вищою за нинішню (наразі він отримує 1,6 млн євро) у 4-5 разів.
Клуби наразі продовжують переговори. Наступна зустріч відбудеться наступного тижня.
Напередодні головний тренер неаполітанців Антоніо Конте підтвердив інформацію, що Хвіча запросив трансфер з клубу.
Контракт грузина з Наполі розрахований до літа 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює вінгера у 80 млн євро. У поточному розіграші він встиг зіграти 16 матчів, забив 5 голів та віддав 3 асисти.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що скаути Манчестер Юнайтед стежать за прогресом 23-річного грузина.