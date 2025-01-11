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ПСЖ узгодив 5-річний контракт з Кварацхелією

Олександр Булава — 11 січня 2025, 18:03
ПСЖ узгодив 5-річний контракт з Кварацхелією
Фото - Getty Images

Півзахисник італійського Наполі та збірної Грузії Хвіча Кварацхелія близький до переходу у французький ПСЖ.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Паризький клуб узгодив деталі п'ятирічної угоди з Кварацхелією. Зарплата гравця буде вищою за нинішню (наразі він отримує 1,6 млн євро) у 4-5 разів.

Клуби наразі продовжують переговори. Наступна зустріч відбудеться наступного тижня.

Напередодні головний тренер неаполітанців Антоніо Конте підтвердив інформацію, що Хвіча запросив трансфер з клубу.

Контракт грузина з Наполі розрахований до літа 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює вінгера у 80 млн євро. У поточному розіграші він встиг зіграти 16 матчів, забив 5 голів та віддав 3 асисти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що скаути Манчестер Юнайтед стежать за прогресом 23-річного грузина.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Наполі ПСЖ Футбольні трансфери Хвіча Кварацхелія

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