Еріксен: Манчестер Юнайтед пощастило не вилетіти з АПЛ
Півзахисник Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен підбив підсумки жахливого сезону у виконанні команди та поділився очікуваннями від майбутньої кампанії.
Думки данського гравця передає TNT Sports.
"Цього сезону ми мали велику кількість невдалих матчей, а у фіналі Ліги Європи втратили дуже багато можливостей. Це футбол, але людям ще пощастило, що МЮ взагалі не вилетів з АПЛ.
Наступний сезон має бути кращим за цей. Я спостерігатиму за цим клубом зі сторони. Футболісти у команді – дуже хороші й все залежить саме від них. Цей клуб не заслуговує на таке місце у турнірній таблиці", – розповів Еріксен.
Манчестер Юнайтед завершив сезон-2024/25 на п'ятнадцятому місці в таблиці АПЛ. А у фіналі Ліги Європи команда Аморіма програла Тоттенгему (0:1), який, фінішувавши в Англії на 17-му місці, здобув право зіграти у Лізі чемпіонів.
Раніше головний тренер "дияволів" Рубен Аморім звернувся до вболівальників з нагоди завершення сезону.