Еріксен: Манчестер Юнайтед пощастило не вилетіти з АПЛ

Півзахисник Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен підбив підсумки жахливого сезону у виконанні команди та поділився очікуваннями від майбутньої кампанії.

Думки данського гравця передає TNT Sports.

"Цього сезону ми мали велику кількість невдалих матчей, а у фіналі Ліги Європи втратили дуже багато можливостей. Це футбол, але людям ще пощастило, що МЮ взагалі не вилетів з АПЛ.



Наступний сезон має бути кращим за цей. Я спостерігатиму за цим клубом зі сторони. Футболісти у команді – дуже хороші й все залежить саме від них. Цей клуб не заслуговує на таке місце у турнірній таблиці", – розповів Еріксен.