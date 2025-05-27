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Еріксен: Манчестер Юнайтед пощастило не вилетіти з АПЛ

Володимир Максименко — 27 травня 2025, 12:07
Еріксен: Манчестер Юнайтед пощастило не вилетіти з АПЛ
Крістіан Еріксен
Манчестер Юнайтед

Півзахисник Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен підбив підсумки жахливого сезону у виконанні команди та поділився очікуваннями від майбутньої кампанії.

Думки данського гравця передає TNT Sports.

"Цього сезону ми мали велику кількість невдалих матчей, а у фіналі Ліги Європи втратили дуже багато можливостей. Це футбол, але людям ще пощастило, що МЮ взагалі не вилетів з АПЛ.

Наступний сезон має бути кращим за цей. Я спостерігатиму за цим клубом зі сторони. Футболісти у команді – дуже хороші й все залежить саме від них. Цей клуб не заслуговує на таке місце у турнірній таблиці", – розповів Еріксен.

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Манчестер Юнайтед завершив сезон-2024/25 на п'ятнадцятому місці в таблиці АПЛ. А у фіналі Ліги Європи команда Аморіма програла Тоттенгему (0:1), який, фінішувавши в Англії на 17-му місці, здобув право зіграти у Лізі чемпіонів.

Раніше головний тренер "дияволів" Рубен Аморім звернувся до вболівальників з нагоди завершення сезону.

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Крістіан Еріксен

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