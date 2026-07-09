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Еріксен розпочне індивідуальну реабілітацію на батьківщині після інциденту в матчі з Україною

Микола Літвінов — 9 липня 2026, 22:35
Еріксен розпочне індивідуальну реабілітацію на батьківщині після інциденту в матчі з Україною
Крістіан Еріксен
Getty Images

Атакувальний півзахисник німецького Вольфсбурга та збірної Данії Крістіан Еріксен найближчим часом розпочне індивідуальну програму реабілітації.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Як зазначається, Еріксен буде відновлюватися на батьківщині. Таке рішення було ухвалене після розмови футболіста з президентом "вовків" Дітером Гекінгом. Клуб інформує, що підтримує постійний зв'язок з хавбеком та бажає йому швидкого одужання.

Нагадаємо, що товариський матч між Україною та Данією перервали на 65-й хвилині гри через проблеми зі здоров'ям зіркового півзахисника Крістіана Еріксена.

Гравцеві стало погано безпосередньо під час поєдинку. Він схопився за груди та знепритомнів, і гравці обох команд викликали лікарів. З трибун лунало ім'я Крістіана Еріксена. Футболіста збірної Данії евакуювала з поля бригада невідкладної допомоги.

Сама гра достроково завершилась за рахунку 2:1 на користь данців. Голами відзначилися Патрік Доргу, Йоакім Мегле та вінгер "синьо-жовтих" Віктор Циганков.

Крістіан Еріксен

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