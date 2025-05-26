Стабільний Ліверпуль, кризові Манчестери та безпорадні новачки: підсумки сезону АПЛ

Напередодні завершився черговий сезон Англійської Прем'єр-ліги, в якому було все: сенсаційні перемоги, абсолютні провали та інтрига до останньої секунди.

У підсумку, Ліверпуль завоював своє друге чемпіонство в епоху АПЛ та 20-те загалом, що є абсолютним рекордом країни. Вдруге поспіль з елітного дивізіону до Чемпіоншипу повернулись усі три новачки, чого раніше не траплялось, а Манчестер Юнайтед в якийсь момент серйозно міг побоюватись за своє місце серед 20 кращих команд Англії.

"Чемпіон" пропонує підбити підсумки 33-го розіграшу Прем'єр-ліги та відзначити усі пам'яті події, які траплялись протягом чемпіонату.

Ліверпуль – чемпіон Англії

"Червоні" влітку 2024 року попрощались із культовим Юргеном Клоппом, який приніс команді перемоги у всіх можливих турнірах та, зокрема, таку бажану АПЛ сезону-2019/20. На заміну йому прийшов Арне Слот, який влітку отримав формально двох, а по факту одного новачка – Федеріко К'єзу. Гіоргі Мамардашвілі залишився захищати ворота Валенсії на правах оренди, оскільки у Ліверпуля є Аліссон Беккер.

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Така трансферна політика аж ніяк не засмутила нідерландця, який не просто не став ламати те, що гарно працює, а довів це до майже ідеалу – команда спокійно та рівно пройшла усю дистанцію, розслабившись лише після офіційного статусу чемпіона.

З моменту оформлення титулу Ліверпуль програв два матчі та ще двічі зіграв внічию – з Арсеналом та Крістал Пелес. Цікаво відзначити, що свого безпосереднього конкурента, "канонірів", Ліверпуль так і не зміг обіграти протягом кампанії – 2:2 та 2:2. Як тут не згадати вже культову фразу Мірчі Луческу у 2016 році?

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"Якщо Динамо нас не обіграє, то вони не заслуговують на чемпіонство", – сказав тоді румунський фахівець.

Два Манчестера – два розчарування

Проблеми Сіті розпочались ще у першій половині сезону, а в середині кампанії можна було вже казати про найгірший виступ команди з Жузепом Гвардіолою на чолі.

У матчі 18-го туру АПЛ Ерлінг Голанд не зміг реалізувати пенальті, довівши свою серію без результативних дій до 420 хвилин. На той момент "містяни" не могли виграти 13 матчів поспіль, 9 (!) з яких програли.

На щастя для вболівальників Манчестер Сіті, команда змогла перебороти основну частку проблем та все ж фінішували у зоні Ліги чемпіонів, врятувавши сезон.

Набагато гірші справи у сусідів вже ексчемпіонів з Юнайтед. 28 жовтня 2024 року "червоні дияволи" звільнили Еріка тен Гага одразу після поразки від Вест Гема, яка опустила команду на 14-те місце.

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Вже першого листопада на посаду головного тренера Манчестер Юнайтед було призначено Рубена Аморіма зі Спортингу. За цей період "манкуніанці" зіграли під керівництвом молодого португальця 42 матчі, в яких виграли 16, програли 17 та 9 матчів зіграли внічию.

У певний момент сезону здалось, що команда може вилетіти до Чемпіоншипу, але трагедія сталась в іншому турнірі – тепер МЮ будуть згадувати як клуб, з яким Тоттенгем перервав свою 17-річну безтрофейну серію.

Битва за місце в Лізі чемпіонів

Напередодні 38-го туру одразу п'ять команд були безпосередніми претендентами на три позиції у турнірній таблиці, що давали право грати у найпрестижнішому єврокубку.

У підсумку, Челсі переграв Ноттінгем, Ньюкаслу допомогла поразка Астон Вілли від Манчестер Юнайтед й обидві команди крокують в основний етап ЛЧ. Бірмінгемський колектив гратиме наступного сезону в Лізі Європи.

Coming soon to the Champions League...



🔴 Liverpool

🔴 Arsenal

🩵 Man City

🔵 Chelsea

⚫️ Newcastle

⚪️ Spurs pic.twitter.com/eqfyBCWyhR — Premier League (@premierleague) May 25, 2025

Варто відзначити, що Ноттінгем попри місце "лише" в Лізі конференцій провів однозначно феноменальний сезон, якого від "лісників" не очікували навіть власні фанати. Певний проміжок часу Форест навіть мали шанс посунути Арсенал з другого місця.

Арсенал втретє поспіль посідає друге місце за підсумками чемпіонату Англії. Як слушно підмітив пан Артета, з огляду на набрані очки у попередніх двох кампанія – спостерігається певний регрес. Чи є в цьому вина Джейсона Айто, який не підписав нападника взимку, коли іспанський тренер майже кричав про це не пресконференціях? Можливо.

Безпорадні новачки повертаються до Чемпіоншипу

Вдруге поспіль усі троє новачків Англійської Прем'єр-ліги повертаються до другого за силою дивізіону. Той факт, що це відбулось вперше в історії, натякає на ще більшу прірву між АПЛ та Чемпіоншипом.

Варто додати, що вперше в історії чемпіонату Англії, усіх трьох невдах було визначено за чотири тури до завершення чемпіонату. Але перед цим Саутгемптон встановив декілька ганебних рекордів.

По-перше, "святі" стали першим клубом, який втратив математичні шанси на порятунок за сім турів до завершення чемпіонату. По-друге, команда зазнала 30 поразок протягом кампанії, що є абсолютним антирекордом.

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Лестер, своєю чергою, цього сезону попрощався не тільки з АПЛ, а й з Джеймі Варді, який грав за "лисиць" з 2012 року і за цей час провів рівно 500 матчів та забив 200 м'ячів – справжня магія чисел.

Довше з усіх боровся Іпсвіч, але й він достроково оформив свій "білет" до Чемпіоншипу, програвши Ньюкаслу у матчі 34-го туру. Тут варто зазначити, що шанси зберігались суто математичні, адже "трактористи" хоч і не без шансів, але все ж програвали матч за матчем.

Мовою чисел та фактів

Протягом сезону-2024/25 в межах чемпіонату Англії було забито 1091 гол – 2.95 за гру;

Загальна кількість вболівальників, які відвідали матчі Прем'єр-ліги – 14 808 121;

Якщо відокремити цей та попередній сезони, то востаннє до Чемпіоншипу вилітали усі троє новачків аж в сезоні-1997/98 – тоді це були Барнслі, Болтон та Крістал Пелес;

Крістал Пелес фінішував 12-м, але зіграє у Лізі Європи завдяки перемозі в Кубку Англії над Манчестер Сіті;

До АПЛ з Чемпіоншипу піднялись Сандерленд, Шеффілд Юнайтед та Бернлі;

Найкращий гравець чемпіонату – Мохамед Салах;

Найкращий бомбардир – Мохамед Салах, 29 м'ячів;

Найкращий асистент – Мохамед Салах, 18 результативних передач;

Найкращих воротарів одразу двоє: Давід Рая (Арсенал) та Матс Селс (Ноттінгем Форест) – по 13 "сухих" матчів;

Олександр Зінченко зіграв 522 хвилин за Арсенал в АПЛ – 1 результативна передача;

Віталій Миколенко зіграв 3084 хвилини за Евертон – 1 гол та два асисти;

Ілля Забарний зіграв 3114 хвилин за Борнмут – 1 асист;

Єгор Ярмолюк зіграв 1443 хвилини за Брентфорд – без результативних дій;

Standings provided by Sofascore

Наступає літнє міжсезоння, під час якого футболісти певний час відпочиватимуть, а директори клубів активно працюватимуть на трансферному ринку.

Андреа Берта шукатиме для Арсенала нападника, щоб Мікель Меріно повернувся у півзахист. Новачки шукатимуть загальне підсилення, щоб не оновити рекорд з потрійного вильоту, а Ньюкасл навпаки, вигадуватиме новий цінник на Александера Ісака, щоб "відлякати" потенційних покупців.