Еріксен не збирається завершувати кар’єру попри застереження лікарів

Півзахисник збірної Данії та Вольфсбурга Крістіан Еріксен не планує завершувати ігрову кар'єру попри рекомендації лікарів.

Про це повідомляє Daily Mail.

34-річний футболіст не приєднався до Вольфсбурга на старті передсезонної підготовки, а розпочне індивідуальну реабілітацію.

"Крістіан Еріксен незабаром розпочне індивідуальну програму реабілітації. Після розмови з директором клубу Дітером Гекінгом було вирішено, що 34-річний футболіст проходитиме її у своїй країні. Вольфсбург підтримує регулярний контакт із Крістіаном та лікарями, які його лікують", – йдеться у заяві клубу.

Водночас деякі медичні експерти висловили занепокоєння щодо можливого повернення Еріксена до професійного футболу. Данський кардіолог Геннінг Мольгорд заявив, що подібний епізод із зупинкою серця може повторитися в майбутньому.

Перша зупинка серця у Еріксена сталася під час матчу Данії проти Фінляндії на Євро-2020, після чого йому встановили імплантований кардіовертер-дефібрилятор. Попри це, він повернувся до футболу, виступав за Брентфорд і Манчестер Юнайтед, а згодом приєднався до Вольфсбурга.

На початку червня 2026 Еріксен зазнав другого серцевого нападу в кар'єрі. Під час товариського матчу збірної Данії проти України він схопився за груди та впав на поле. Втім, кардіовертер-дефібрилятор спрацював і відновив нормальний ритм серця.

Зазначимо, що контракт Еріксена з німецьким клубом розрахований до літа наступного року.