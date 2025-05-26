Треба зробити вибір: або ми воюємо, або ми тримаємося разом, – Аморім звернувся до фанатів МЮ

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім подякував фанатам за підтримку у своїй промові під час фіналу сезону-2024/25.

Слова 40-річного португальця наводить Manchester Evening News.

Вчора, 25 травня, МЮ обіграв Астон Віллу з рахунком 2:0 в матчі 38 туру АПЛ. Одразу після фінального свистка Аморім зібрав всії своїх підопічних на полі, взяв до рук мікрофон та звернувся до вболівальників "червоних дияволів".

"Перш за все, я хочу вибачитися за цей сезон. Я знаю, що ви дуже розчаровані мною і дуже розчаровані командою.

По-друге, я хочу подякувати вам. Ми дуже вдячні за вашу підтримку протягом сезону, і я знаю, що це було дуже важко. Я знаю, що вам було дуже важко спостерігати за нашими стражданнями в багатьох іграх.

Але зараз ми повинні зробити вибір, або ми застрягнемо в минулому, тому що цей сезон в минулому, він закінчився. Ми воюємо один з одним, або тримаємося разом і рухаємося вперед.

Шість місяців тому, після моїх перших трьох ігор на посаді головного тренера з двома перемогами та однією нічиєю, я сказав вам: "Шторм наближається". Сьогодні, після цього катастрофічного сезону, я хочу сказати вам, що попереду хороші дні.

Якщо у світі є один клуб, який довів у минулому, що може подолати будь-яку ситуацію, будь-яку катастрофу, то це наш клуб. Це футбольний клуб Манчестер Юнайтед.

Зараз я хочу вибачитися також перед своїми гравцями. Іноді я був несправедливим, але я намагався завжди бути чесним з вами, хлопці.

Дуже дякую, побачимося в наступному сезоні", – сказав Аморім.