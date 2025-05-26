Треба зробити вибір: або ми воюємо, або ми тримаємося разом, – Аморім звернувся до фанатів МЮ
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім подякував фанатам за підтримку у своїй промові під час фіналу сезону-2024/25.
Слова 40-річного португальця наводить Manchester Evening News.
Вчора, 25 травня, МЮ обіграв Астон Віллу з рахунком 2:0 в матчі 38 туру АПЛ. Одразу після фінального свистка Аморім зібрав всії своїх підопічних на полі, взяв до рук мікрофон та звернувся до вболівальників "червоних дияволів".
"Перш за все, я хочу вибачитися за цей сезон. Я знаю, що ви дуже розчаровані мною і дуже розчаровані командою.
По-друге, я хочу подякувати вам. Ми дуже вдячні за вашу підтримку протягом сезону, і я знаю, що це було дуже важко. Я знаю, що вам було дуже важко спостерігати за нашими стражданнями в багатьох іграх.
Але зараз ми повинні зробити вибір, або ми застрягнемо в минулому, тому що цей сезон в минулому, він закінчився. Ми воюємо один з одним, або тримаємося разом і рухаємося вперед.
Шість місяців тому, після моїх перших трьох ігор на посаді головного тренера з двома перемогами та однією нічиєю, я сказав вам: "Шторм наближається". Сьогодні, після цього катастрофічного сезону, я хочу сказати вам, що попереду хороші дні.
Якщо у світі є один клуб, який довів у минулому, що може подолати будь-яку ситуацію, будь-яку катастрофу, то це наш клуб. Це футбольний клуб Манчестер Юнайтед.
Зараз я хочу вибачитися також перед своїми гравцями. Іноді я був несправедливим, але я намагався завжди бути чесним з вами, хлопці.
Дуже дякую, побачимося в наступному сезоні", – сказав Аморім.
Манчестер Юнайтед завершив сезон-2024/25 на п'ятнадцятому місці в таблиці АПЛ. А у фіналі Ліги Європи команда Аморіма програла Тоттенгему (0:1), який, фінішувавши в Англії на 17-му місці, здобув право зіграти у Лізі чемпіонів.
Раніше стало відомо, що Астон Вілла подала скаргу на головного арбітра матчу проти МЮ. Віллани вважають, що рішення офіційної особи вплинули на результат зустрічі, через що команда втратила місце в зоні Ліги чемпіонів.