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Еріксен розірвав контракт із Вольфсбургом

Олег Дідух — 23 вересня 2026, 17:51
Еріксен розірвав контракт із Вольфсбургом
Крістіан Еріксен
ФК Вольфсбург

Зірковий данський півзахисник Крістіан Еріксен розірвав контракт із Вольфсбургом.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

За їхньою інформацією, рішення було ухвалене за обопільною згодою сторін через те, що Крістіану зараз "важливо бути ближчим до своєї сім'ї в Данії".

Зазначимо, що Еріксен не провів жодного матчу з 7 червня поточного року, коли він знепритомнів під час товариського матчу між збірними України та Данії. Для нього цей випадок був уже другим схожим у кар'єрі, попередній трапився 5 роками раніше під час Євро-2026.

Тоді він пережив зупинку серця під час матчу. Після цього хавбеку встановили кардіовертер-дефібрилятор. Не виключено, що після другого випадку 34-річний данець завершить свою кар'єру.

Еріксен виступав за Вольфсбург з літа 2025 року, сумарно відзначився 3 голами в 34 матчах у всіх турнірах.

Вольфсбург Крістіан Еріксен

Вольфсбург

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