Захисник Барселони потрапив під приціл Манчестер Юнайтед – інсайдер

Лівий захисник Барселони Алехандро Бальде потрапив у сферу інтересів Манчестер Юнайтед, який продовжує пошуки нового лівого захисника.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Червоні дияволи" вже контактували із агентом 22-річного футболіста, аби оцінити свої шанси на оформлення такого потенційного трансферу.

Відомий інсайдер зазначає, що Бальде не збирається припиняти свої виступи за каталонський клуб та може покинути команду лише у тому випадку, якщо керівництво "блаугранас" вкаже йому "на двері".

Він не виключив, що перехід може відбутися, якщо каталонцям надійде приваблива пропозиція щодо Алехандро.

Чинний контракт Бальде з іспанським грандом розрахований до 30 червня 2028-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 50 мільйонів євро.

У футболці "блаугранас" Алехандро вже провів 168 матчів (3 голи та 21 асист) та завоював 7 титулів.

Раніше повідомлялося, що МЮ активно працює над трансфером футболіста Брайтона Карлоса Балеби. Натомість Барселона 20 серпня підписала Жоау Канселу.