Манчестер Юнайтед зробив пропозицію в 60 млн фунтів за півзахисника з АПЛ

Манчестер Юнайтед активно працює над трансфером футболіста Брайтона Карлоса Балеби.

Про це повідомляє The Athletic.

"Червоні дияволи" наблизилися до домовленості з "чайками". Вони запропонували 60 млн фунтів гарантованої суми та ще 5 млн фунтів у вигляді бонусів.

У Манчестер Юнайтед позитивно оцінюють статистичні показники 22-річного опорного півзахисника. Там вважають, що гравець добре відповідає потребам команди за такими параметрами, як покриття простору, відбір м'яча та якість передач.

З огляду на те, що Балеба – лівоногий футболіст, він потенційно може забезпечити підстраховку на позиції лівого захисника, яка також потребує підсилення.

Зазначається, що ця пропозиція поки що нижча за суму, яку Брайтон хотів би отримати за камерунського футболіста. Проте перемовини тривають у позитивному ключі та перебувають на просунутій стадії.

Карлос виступає за "чайок" з літа 2023 року. Відтоді він провів за англійський клуб 112 матчів, у яких забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед в нинішнє міжсезоння вже підписав двох центральних півзахисників. Склад команди поповнили Андрей Сантос і Юрі Тілеманс.