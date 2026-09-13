Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: букмекери визначили фаворита матчу 4 туру АПЛ

У неділю, 13 вересня, відбудеться поєдинок четвертого туру Англійської Прем'єр-ліги-2026/27, в якому Манчестер Юнайтед вдома прийматиме Манчестер Сіті.

Букмекери вважають незначним фаворитом гостей. На їхню перемогу ставки приймаються з коефіцієнтом 2,16, нічия оцінюється у 4,00, а виграш "червоних дияволів" – 3,00.

Очікується, що це протистояння буде доволі результативним. На тотал більше 2,5 коефіцієнт дають 1,54, а ТМ 2,5 оцінюється в 2,50.

Матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті відбудеться на стадіоні "Олд Траффорд". Він розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Зазначимо, що напередодні обидві команди зіграли свої перші поєдинки в Лізі чемпіонів. "Червоні дияволи" розгромили Сабах, а "містяни" – здолали Порту.