Брентфорд з асистом Ярмолюка розписав мирову з Борнмутом, Крістал Пелес не втримав нічию у матчі з Іпсвічем в 4 турі АПЛ

У суботу, 12 вересня, низкою матчів продовжилася програма 4-го туру англійської Прем'єр-ліги сезону-2026/27.

Ноттінгем Форест завдяки голу Ігоря Жезуса зумів вирвати перемогу над Астон Віллою. Це перший забитий м'яч для бразильського нападника у цьому сезоні.

Борнмут та Брентфорд не виявили сильнішого протягом поєдинку. "Бджоли" відкрили рахунок завдяки зусиллям Кевіна Шаде та Єгора Ярмолюка. Український хавбек віддав якісний навіс у штрафний майданчик суперників, яким скористався німецький гравець.

Згодом команда Кійта Ендрюса пропустила два м'ячі, й саме Шаде врятував свою команду від поразки, оформивши дубль.

Крістал Пелес не зумів втримати нічию у матчі проти Іпсвіча. "Орли" залишилися вдесятьох після вилучення Дісасі на 34-й хвилині, проте згодом навіть відновили паритет завдяки голу Ларсена. Утім, Флеммінг таки не дав цьому матчу закінчитися миром, й забив під завісу зустрічі.

Ліверпуль та Фулгем узагалі не порадували вболівальників забитими м'ячами, А Челсі розписав результативну нічию із Галлом.

Чемпіонат Англії – Прем'єр-ліга

4-й тур, 12 вересня

Астон Вілла – Ноттінгем Форест 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 46 Ділеп, 1:1 – 74 Аліссон, 1:2 – 88 Ігор Жезус.

Борнмут – Брентфорд 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 34 Шаде, 1:1 – 38 Клюйверт, 2:1 – 52 Таверньє, 2:2 – 56 Шаде.

Крістал Пелес – Іпсвіч 2:3 (1:2)

Голи: 1:0 – 14 Халайлі, 1:1 – 23 Емерсонн, 1:2 – 45 Девіс, 2:2 – 75 Ларсен, 2:3 – 90 Флеммінг.

Ліверпуль – Фулгем 0:0 (0:0)

Челсі – Галл 2:2 (1:2)

Голи: 1:0 – 7 Роджерс, 1:1 – 28 Беллумі, 1:2 – 34 Беллумі, 2:2 – 66 Жоао Педро.

Також о 19:30 за київським часом розпочнеться поєдинок Тоттенгем – Евертон, а о 22:00 відбудеться зустріч Сандерленд – Арсенал.

Нагадаємо, що Евертон врятувався від поразки МЮ, Арсенал у лондонському дербі здолав Челсі у 3-му турі АПЛ