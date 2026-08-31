Ювентус зробив пропозицію Манчестер Юнайтед щодо оренди зіркового форварда

Ювентус розпочав перемовини з Манчестер Юнайтед щодо потенційного підписання нідерландського нападника Джошуа Зіркзе.

Про це інформує сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

Туринський клуб пропонує за оренду 25-річного футболіста близько 2,5 мільйона євро з опцією викупу за 30 мільйонів євро.

Однак ці суми дещо відрізняються від тих, які вимагають "червоні дияволи". Команда АПЛ хоче виручити за свого форварда 35 мільйонів євро, включаючи початкову плату за оренду та фінальну за викуп.

Раніше повідомлялося, що Джошуа вже дав свою згоду на повернення в Італію. Зіркзе вже виступав у Серії А у футболці Парми (2020/2021) та Болоньї (із серпня 2022-го до середини липня 2024-го).

Нагадаємо, що саме з Болоньї нідерландець переїхав у МЮ. За манчестерський клуб відтоді провів 75 ігор, у яких відзначився 9 голами та 4 асистами.

Чинний контракт Зіркзе з "червоними дияволами" розрахований до 30 червня 2029-го, а також в угоді прописана пролонгація співпраці ще на рік. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 20 мільйонів євро.